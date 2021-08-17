Озвучены результаты испытаний первой узбекской партии вакцины ZF-UZ-VAС2001

В Узбекистане завершились клинические испытания первой партии узбекско-китайской вакцины от коронавируса ZF-UZ-VAС2001, выпущенной в РУз, такое сообщение опубликовано в официальном Telegram-канале, посвященном исследованию.

В нем говорится, что серьезных побочных эффектов и тем более смертей после инъекций препарата не наблюдалось.

Незначительные побочные эффекты, такие как повышение температуры, головная боль и покраснение в месте укола, возникли менее чем в 0,003% случаев.

Напомним, ZF-UZ-VAC 2001 - трехкомпонентная рекомбинантная вакцина против коронавируса, разработанная учеными из Института микробиологии Китайской академии наук и выпущенная компанией Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical Co.Ltd. Ее клинические испытания велись в сотрудничестве с узбекскими учеными.