Более 600 афганцев покинули Кабул вместе с военными США

Американский военно-транспортный самолет C-17 Globemaster III вывез около 640 жителей Афганистана из Кабула, сообщает Defense One.

Отмечается, что изначально экипаж не планировал брать на борт столько людей. Однако афганцы, которые были допущены к эвакуации, прорвались на летное поле и самостоятельно проникли в самолет.

Военные приняли решение полететь со всеми, кто уже находился на борту. Самолет доставил афганцев в Катар.

"Около 640 афганских гражданских лиц высадились из самолета, когда он прибыл в пункт назначения", — цитирует издание представителя Минобороны США.