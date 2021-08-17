В Узбекистане младенец погиб под колесами "Нексии"

В городе Карши водитель не уступил дорогу пешеходам, в результате погиб младенец, сообщает ГУБДД Узбекистана.

Трагедия случилась вечером 10 августа, молодая мать с детской коляской переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Машины не спешили тормозить, в результате "Нексия", не сбавившая скорость перед переходом, сбила и женщину, и младенца. Ребенок, родившийся в ноябре 2020 года, был госпитализирован с тяжелыми телесными повреждениями. Врачам не удалось его спасти.

Водителю грозит семь лет лишения свободы.