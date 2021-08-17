Легендарному Муслиму Магомаеву сегодня исполнилось бы 79 лет

Сегодня народному артисту СССР, знаменитому певцу и композитору Муслиму Магомаеву исполнилось бы 79 лет.

Из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса, второй год подряд его поклонники не смогут традиционно собраться в Баку, чтобы почтить его память.

Тем не менее, в Русском доме в столице Азербайджана все же пройдет концерт, на котором выступят студенты Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли. Зрителям также покажут короткие видеосюжеты, посвященные Муслиму Магомаеву.

Великий певец родился 17 августа 1942 года в Баку, где окончил музыкальную школу по классу фортепиано, музыкальное училище и Бакинскую консерваторию по классу вокала. Впервые Магомаева заметили в 1962 году на молодежном фестивале в Хельсинки, лауреатом которого он стал за исполнение песен "Бухенвальдский набат" и "Хотят ли русские войны?".

В 1963 году исполнитель покорил Москву, его концерты имели оглушительный успех. При этом артист свободно владел не только эстрадным, но и оперным материалом, и в 1964 году он отправился на годичную стажировку в оперный театр "Ла Скала" в Милане, после которой выступал в крупнейших городах СССР в операх "Тоска" и "Севильский цирюльник".

В 1973 году Магомаев получил звание народного артиста СССР. В 1975-1989 годах он был художественным руководителем созданного им Азербайджанского государственного эстрадно-симфонического оркестра, с которым много гастролировал по СССР.

В дискографию певца входит более 45 грампластинок и 15 компакт-дисков. Его концертный репертуар насчитывал более 600 произведений, включая русские романсы, классические, эстрадные и неаполитанские песни. Муслим Магомаев также написал свыше 20 песен, он создавал и музыку к фильмам.

В 1997 году имя Магомаева получила одна из малых планет Солнечной системы - под номером 1974 SP1.

Певец скончался 25 октября 2008 года на 67-м году жизни и был похоронен на Аллее почетного захоронения в Баку.