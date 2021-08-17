Паралимпийская деревня открылась в столице Японии

В Токио заработала Паралимпийская деревня, такое сообщение распространил организационный комитет Паралимпиады.

Традиционной торжественной церемонии открытия деревни в этот раз, как и в случае с Олимпиадой-2020, не было из-за ограничений по коронавирусу, пишет ТАСС.

Напомним, деревня на берегу Токийского залива была преобразована из Олимпийской в Паралимпийскую менее чем за неделю. В том числе в ней открылся сервис-центр для ремонта протезов, инвалидных кресел и иного используемого паралимпийцами снаряжения.

Паралимпиада в Токио пройдет с 24 августа по 5 сентября.