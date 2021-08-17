Меликов недоволен состоянием дагестанских ФАПов

Большинство амбулаторий и фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) Дагестана требуют капитального ремонта или реконструкции, - заявил на совещании о реализации госпрограммы "Модернизация первичного звена здравоохранения" руководитель республики Сергей Меликов.

"Абсолютное большинство граждан обращается сначала именно в поликлинику или в больницу, фельдшерский пункт или во врачебную амбулаторию, по состоянию которых люди в большинстве случаев судят обо всей системе здравоохранения. И далеко не всегда это мнение бывает позитивным", – поведал Меликов, передает "АиФ-Дагестан".

В пример глава региона привел следующую информацию: из 131 подведомственной министерству здравоохранения республики медицинской организации первичную медико-санитарную помощь оказывает лишь 71, в Дагестане есть населенные пункты, где недоступна первичная медпомощь.

Еще одна проблема - некоторые медучреждения не используют закупленное оборудование, и оно остается попросту невостребованным.

Сейчас в регионе решаются вопросы строительства 54 объектов здравоохранения в виде быстровозводимых конструкций, а также дооснащения и переоснащения 427 медицинских организаций, финансирование процесса рассчитано до 2025 года и составляет 6,5 млрд рублей, что позволит отремонтировать и реконструировать около 300 медучреждений, закупить 687 единиц спецтранспорта, а также 2,7 тыс единиц новейшего медицинского оборудования, в том числе рентген-аппараты и УЗИ-аппараты, - добавил Меликов.