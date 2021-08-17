В Нур-Султане пешехода сбили насмерть

Пешеход погиб в результате наезда автомобиля в центре старого города в Нур-Султане.

Трагедия произошла на проспекте Республики. 51-летний мужчина переходил дорогу "справа налево по ходу движения транспортного средства" в неустановленном месте, когда его сбила машина Toyota Camry. За рулем автомобиля находился 19-летний водитель, сообщает "Спутник-Казахстан".

Пешеход получил травмы, несовместимые с жизнью. По данному факту проводится дознание.