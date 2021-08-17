Российские военные в Душанбе проходят ревакцинацию "Спутником V"

В Таджикистане стартовала ревакцинация от коронавируса российских военнослужащих 201-ой военной базы.

"Ревакцинация проходит двухкомпонентной вакциной "Гам-КОВИД-Вак" ("Спутник V") на добровольной основе сотрудниками 451-го военного госпиталя, расположенного на территории 201-ой военной базы в Душанбе", - информирует пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО) во вторник.

Прививку в первую очередь делают тем, кто несет боевое дежурство, а также медперсоналу.

201-я военная база, дислоцированная в Таджикистане, является крупнейшим военным объектом России за ее пределами.