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Непогода закрыла заповедник "Утриш" и эко-парк "Долина Сукко"

17 августа 2021 г.
Непогода закрыла заповедник &quot;Утриш&quot; и эко-парк &quot;Долина Сукко&quot;

Непогода, прочно осевшая на Кубани, вынудила представителей парка и заповедника "Утриш" под Анапой временно прекратить его работу из-за наводнения как минимум до 20 августа.

Также из-за непогоды закрыли для посещений кипарисовый эко-парк "Долина Сукко", чтобы устранить последствия стихии: из-за сильных осадков в озере слишком сильно поднялся уровень воды, - передает портал Юга.ру. 

Стихия также разрушила знаменитую анапскую лестницу "400 ступеней": ее ступеньки разломаны и разбиты, спуск по ним запрещен. 

Напомним, на Кубани с 13 августа бушует мезоциклон, уже подтопило несколько городов края. Режим ЧС ввели в 11 муниципалитетах края.

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Вестник Кавказа

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