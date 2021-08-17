Непогода закрыла заповедник "Утриш" и эко-парк "Долина Сукко"

Непогода, прочно осевшая на Кубани, вынудила представителей парка и заповедника "Утриш" под Анапой временно прекратить его работу из-за наводнения как минимум до 20 августа.

Также из-за непогоды закрыли для посещений кипарисовый эко-парк "Долина Сукко", чтобы устранить последствия стихии: из-за сильных осадков в озере слишком сильно поднялся уровень воды, - передает портал Юга.ру.

Стихия также разрушила знаменитую анапскую лестницу "400 ступеней": ее ступеньки разломаны и разбиты, спуск по ним запрещен.

Напомним, на Кубани с 13 августа бушует мезоциклон, уже подтопило несколько городов края. Режим ЧС ввели в 11 муниципалитетах края.