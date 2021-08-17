Беларусь намерена полностью восстановить авиасообщение с Россией

Беларусь заинтересована в восстановлении авиасообщения с Россией до доковидного уровня и рассчитывает на увеличение рейсов в российском направлении, - заявил министр транспорта и коммуникаций республики Алексей Авраменко.

"Мы очень заинтересованы восстановить российское направление, особенно заинтересованы в увеличении рейсов в Санкт-Петербург и Москву. Сегодня авиакомпания летает в Санкт-Петербург только один раз в неделю, а при таком спросе этого мало. Нужно поэтапное восстановление, наращивание авиарейсов", - сказал министр в интервью телеканалу "Беларусь 1", передает РИА Новости.

Сейчас белорусский авиаперевозчик сосредоточился на замещении тех полетов, которые потеряны в ЕС. В первую очередь это Российская Федерация, Грузия, Азербайджан, Израиль, Арабские Эмираты, Турция, чартерные полеты в Египет.

В Национальном аэропорту "Минск", помимо белорусской авиакомпании, работают семь российских авиакомпаний и восемь компаний из других стран

Напомним, в конце мая первый вице-премьер Беларуси Николай Снопков заявил, что национальная авиакомпания "Белавиа" на фоне ограничений для нее на полеты, принятые рядом стран Европы, будет менять модель бизнеса, в частности, развивать рейсы в СНГ, включая Россию. Сейчас "Белавиа" летает в 12 российских аэропортов.