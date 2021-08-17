США помогут афганским беженцам материально

Афганским беженцам будет выделено до $500 млн – такое распоряжение дал президент США Джо Байден, - говорится в уведомлении, направленном накануне американским лидером госсекретарю США Энтони Блинкену, текст которого обнародовала пресс-служба Белого дома.

Как отмечается в документе, речь идет о расходах по линии государственного фонда оказания экстренной помощи беженцам и вынужденным переселенцам, данные средства будут предоставлены в связи с "ситуацией в Афганистане", в том числе для удовлетворения потребностей, вызванных обращением граждан этой страны за специальными иммиграционными визами США, - передает ТАСС.

Напомним, ранее Байден санкционировал выделение до $100 млн на эвакуацию из Афганистана граждан страны, оказывавших различную помощь американским войскам.