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США помогут афганским беженцам материально

17 августа 2021 г.
Фото: AP
Фото: AP

Афганским беженцам будет выделено до $500 млн – такое распоряжение дал президент США Джо Байден, - говорится в уведомлении, направленном накануне американским лидером госсекретарю США Энтони Блинкену, текст которого обнародовала пресс-служба Белого дома.

Как отмечается в документе, речь идет о расходах по линии государственного фонда оказания экстренной помощи беженцам и вынужденным переселенцам, данные средства будут предоставлены в связи с "ситуацией в Афганистане", в том числе для удовлетворения потребностей, вызванных обращением граждан этой страны за специальными иммиграционными визами США, - передает ТАСС.

Напомним, ранее Байден санкционировал выделение до $100 млн на эвакуацию из Афганистана граждан страны, оказывавших различную помощь американским войскам.

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