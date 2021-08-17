Российские автомобили становятся дефицитом?

В России снова наметился дефицит автомобилей, в частности самой популярной модели - Lada Granta, и эту проблему не удастся решить как минимум до сентября.

Нехватка Grant наблюдается как в Северо-Западном федеральном округе, так и в целом по стране, - сообщил гендиректор группы "Прагматика" и вице-президент ассоциации "Российские автомобильные дилеры" (РОАД) Владислав Рыдаев.

"Дефицит в той или иной степени наблюдается по всему модельному ряду Lada. Сам "АвтоВАЗ" достаточно оптимистично уверяет, что в сентябре они должны разрешить эту ситуацию", - поведал глава совета директоров "БН-Моторс" и вице президент РОАД Алексей Подщеколдин, добавив, что нехватка машин фиксируется не только среди моделей, собираемых в России, но и среди импортных.

Плохо с наличием российских авто на складах и у "Автомира", дефицит по всем моделям продлится до начала сентября, в компании ожидаеют смещение спроса в сторону б/у автомобилей.

"АвтоВАЗ" накануне возобновил работу после корпоративного отпуска, но из-за дефицита электронных комплектующих не будет выпускать Lada Granta еще как минимум неделю, а с учетом планового отпуска компании производство модели приостановлено почти на месяц. По этой же причине с 20 августа ожидается остановка конвейера, на котором собираются Lada Largus, Xray, а также Renault Logan и Sandero.

Напомним, за лето завод шесть раз приостанавливал выпуск ряда моделей из-за нехватки комплектующих автоэлектроники.