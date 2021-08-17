США ждут Иран за столом переговоров

Иран должен вернуться к переговорам по вопросам возобновления в полном объеме соблюдения условий Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) и прекратить развитие своей ядерной программы, - заявили в Госдепе США.

"Иран должен прекратить свою ядерную эскалацию и вернуться к переговорам, направленным на полное соблюдение СВПД", - говорится в распространенном заявлении представителя госдепа Неда Прайса, передает "Интерфакс".

США не устанавливают крайних сроков возобновления переговоров, однако нынешняя ситуация "не может продолжаться бесконечно", заявили в американском внешнеполитическом ведомстве после того как Международное агентство по ядерной энергии (МАГАТЭ) сообщило о том, что Иран добился прогресса в работе над обогащенным металлическим ураном.

Это был третий шаг в четырехэтапном плане Ирана. Четвертый предполагает изготовление топливной пластины реактора, - добавили в МАГАТЭ.

"У Ирана нет реальной потребности в производстве металлического урана, который имеет прямое отношение к разработке ядерного оружия", - добавил Прайс.

Напомним, переговоры по СВПД в Вене были отложены в связи с президентскими выборами в Иране. Новый президент Ирана Эбрахим Раиси заверил, что Тегеран готов к переговорам и поддержит дипломатические инициативы при условии отмены США антииранских санкций.