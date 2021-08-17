Столичный регион сегодня прогреется до 32 градусов

Сегодня в Москве и Московской области ожидается облачная погода без осадков, - сообщает официальный сайт Гидрометцентра РФ.

Днем температура воздуха в столице составит от 30 до 32 градусов тепла, а уже в ночь на среду столбики термометров в городе могут опуститься до 17 градусов. В Подмосковье днем ожидается до плюс 33 градусов. В ночные часы в регионе похолодает до 14 градусов.

Из-за высокой температуры в Москве объявлен желтый уровень погодной опасности. Предупреждение будет действовать сегодня до 16:00, - сообщают синоптики.

Ветер будет дуть южный, его скорость составит до 10 м/с. Атмосферное давление будет в норме и составит 747 мм рт ст, - говорится в прогнозе.