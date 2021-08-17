Гинцбург: комбинация вакцин эффективна против любого штамма коронавируса

Вакцина "Спутник Лайт", примененная в качестве третьего компонента, повышает уровень защиты против "дельта"-штамма коронавируса для тех, кто сделал две прививки Pfizer, - заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

"Шаг Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) по предложению бустировать вакцину Pfizer "Спутником Лайт" вполне логичен, чтобы те, кто был привит Pfizer, были в результате эффективно защищены более широким спектром антител, который у них будет образовываться", - рассказал Гинцбург, пояснив, что до сих пор непонятно, какая эффективность у вакцины Pfizer против штамма "дельта", есть предположения, что всего 40%, передает РИА Новости.

"Им надо бустироваться. И бустироваться лучше векторным вариантом вакцины", - подчеркнул Гинцбург.

Напомним, РФПИ предложил Pfizer начать совместные испытания с вакциной "Спутник Лайт" - в качестве третьего компонента для усиления эффекта.