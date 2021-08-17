Захват Афганистана - закономерный итог политики США – МИД РФ

Происходящее сегодня в Афганистане является закономерным итогом на фоне вывода войск США и НАТО, - заявил замглавы МИД России Александр Грушко.

"Закономерный итог. Югославия, Ливия, теперь Афганистан. Разве могли быть другими ожидания? ... Триллион потрачен в никуда", - отметил он, - передает РИА Новости.

В НАТО 20 лет говорили о крепости "трансатлантической спайки и учете мнения каждого члена альянса: вместе пришли - вместе уйдем". "США сказали: "Довольно", и все это трансатлантическое единство предстало во всей своей красе", - констатировал замминистра, отметив, что Россия ранее предлагала НАТО создать алгоритм взаимодействия по Афганистану на случай эвакуации в кризисных ситуациях, однако альянс не проявил к этому никакого интереса.

Также в НАТО не захотели налаживать диалог с ОДКБ. "Результат этого высокомерия - беспардонные обращения к странам ОДКБ открыть границы для тех, кто с НАТО сотрудничал", - добавил дипломат.