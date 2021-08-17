Обильный урожай не скажется на цене на хлеб

Несмотря на то, что в России в этом году ожидается богатый урожай зерновых, цены в магазинах на продукт №1 скорее всего останутся прежними, - рассказал генеральный директор аналитической компании "ПроЗерно" Владимир Петриченко.

Аналитики ожидают, что в России будет собрано более 123 млн т зерна, и если это произойдет, то это будет третий по величине урожай в новейшей истории России после 2017 года (135,5 млн т) и 2020-го (133,4 млн т).

"Это будет третий урожай в новейшей истории России после 1991 года. Я полагаю, что мы соберем более 123 млн т зерна. Этого более чем достаточно для внутреннего потребления, потому что оно оценивается в районе 80 млн т", – поведал Владимир Петриченко, но это вряд ли заметно повлияет на цену хлеба в рознице, передает РИА Новости.

Причина заключается в том, что зерно в ценовой доле печеного хлеба составляет лишь около 20%, а все остальное – это затраты на производство, упаковку, доставку, и многое другое.

"Когда внутри этих 20% идут колебания цены, то даже если они будут очень большими, например, в 50%, то это все равно будет оказывать очень незначительное влияние на цену хлеба", – объяснил Владимир Петриченко.

Все остальные факторы колеблются намного сильнее, поэтому цена зерна в общей картине не будет существенной, - уверен эксперт.