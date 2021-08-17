Генпрокуратура Узбекистана посетовала на "афганские реалии"

Генпрокуратура Узбекистана удалила из своего официального Telegram-канала сообщение о военных самолетах и вертолетах Афганистана, пересекших границу 14 и 15 августа, сообщает Telegram-канал Sputnik Узбекистан.

Генпрокуратура страны объяснила удаление своего сообщения о том, что три афганских военных самолета Embraer 314 запросили посадку 15 августа, после чего один из Embraer 314 столкнулся с МиГ-29. В ведомстве пояснили, что публикация была основана на недостоверных данных и принесли свои извинения.

В своем Telegram-канале Генпрокуратура отметила, что происходящее в Афганистане находится в центре внимания всего мирового сообщества и напомнила о "непостоянстве афганских реалий".

"Следует признать, что в такие моменты официальные источники нередко допускают неточности в распространенной информации, переданной на основе непроверенных свидетельств. Точно так же заявление Генпрокуратуры в Telegram не было полностью проверено и не было основано на официальной проверенной информации властей", - признали в ведомстве, передает РБК.

