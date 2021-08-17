Стамбул принимает крупнейшую оборонную выставку IDEF'21

Сегодня в выставочном центре TUYAP в Стамбуле открывается международная выставка оборонной промышленности IDEF'21, которая организована министерством национальной обороны Турции под патронажем администрации президента Турции и пройдет в крупнейшем турецком мегаполисе уже в 15-й раз. В ней примут участие передовые оборонные концерны, включая ряд российских.

"Рособоронэкспорт" (входит в госкорпорацию "Ростех") презентует в Стамбуле новейшие образцы российской продукции военного назначения, которые впервые будут демонстрироваться в Турции. Среди новинок - истребитель пятого поколения Су-57Э, автомобиль К-63969 семейства "Тайфун-К", разведывательно-ударный БЛА "Орион-Э", катер БК-16Э для спецопераций, а также модернизированная самоходная гаубица "Мста-С" под калибр 155 мм, принятый в странах НАТО, - передает ТАСС.

На выставке компания представит информацию более чем о 400 образцах российской продукции военного, двойного и гражданского назначения, - отметили в "Рособоронэкспорте".

В экспозиции выставки примет участие также концерн ВКО "Алмаз-Антей", который намерен посвятить отдельную демонстрационную зону на стенде радиолокационным средствам наблюдения за воздушным пространством. На ней гости и участники IDEF'21 смогут ознакомиться с информацией о радиолокационной станции "Сула", предназначенной для наблюдения за космическими объектами. Также концерн представит зенитную ракетную систему С-400 "Триумф", зенитные ракетные комплексы "Викинг", "Бук-М2Э" и линейки "Тор", а также макеты входящих в их состав зенитных управляемых ракет в виде моделей и видеороликов.

В работе IDEF'21 также примет участие Группа компаний "Калашников" (входит в госкорпорацию "Ростех").

На территории TUYAP будет представлен широкий спектр продукции 1 236 оборонных компаний из 53 стран мира, в том числе 536 турецких. Запланировано участие 154 делегаций из 79 стран мира, а по итогам выставки ожидается подписание целого ряда контрактов.