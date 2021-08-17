Байден снова пригрозил талибам

Президент США Джо Байден выступил с заявлением по ситуации в Афганистане, заявив, что считает верным решение о выводе войск, но ситуация в стране разворачивалась стремительнее, чем предполагалось.

Американский лидер в своем заявлении отметил, что политическое руководство Афганистана сдалось и сбежало, а военные отказались сражаться с членами "Талибана" (террористическая группировка, запрещенная в России). Американские военные не должны гибнуть в войне, которую сами афганцы вести отказываются, и если афганские военные не способны защитить страну, еще год присутствия американской армии ничего не изменит, - объяснил президент США.

"Я полностью поддерживаю свое решение о выводе военных с территории Афганистана. Спустя 20 лет я на собственном горьком опыте убедился, что никогда не было подходящего времени для вывода войск США", - пояснил президент, цитирует его РБК.

Также Байден добавил, что не будет просить американских солдат "бесконечно сражаться в гражданской войне другой страны".

