Число заболеваний коронавирусом за сутки в Казахстане пошло на спад

Число заболевших новым коронавирусом в Казахстане за последние сутки впервые за долгое время пошло на убыль - зарегистрировано лишь 6 869 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, - сообщает министерство здравоохранения Казахстана.

Лидерами по числу новых заболевших по-прежнему остаются Алматы – 1517 инфицированных, Карагандинская область – 1101 заболевший, Нур-Султан – 632 новых пациента, - передает Sputnik Казахстан.

Более ста заболевших зафиксировано в Шымкенте (450), Атырауской (562), Алматинской (383), Павлодарской (330), Актюбинской (300), Акмолинской (285), Костанайской (273), Восточно-Казахстанской (256), Жамбылской (171), Северо-Казахстанской (161), Мангистауской (152) и Кызылординской (148) областях.

За прошедшие сутки в Казахстане от коронавируса и ковидной пневмонии скончались 118 человек: 99 летальных случаев зафиксированы от COVID-19, еще 19 - от пневмонии с признаками коронавируса, но отрицательным ПЦР-тестом. Наибольшее количество скончавшихся от коронавируса выявлено в Алматы (22 человека), в Карагандинской области - 16 летальных случаев, Нур-Султане - 14, Западно-Казахстанской области - 10.

На 17 августа лечение от КВИ продолжают получать 120 488 человека.

Напомним, последние недели суточная выявляемость COVID-19 не снижалась ниже числа 7 тыс положительных ПЦР-тестов в сутки. К примеру, накануне было выявлено 7 217 новых больных, днем ранее - 7 427 заболевших. Всего в стране с марта 2020 года выявлено 701 345 пациентов с коронавирусом.