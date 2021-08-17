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В санатории "Истису" оккупанты уничтожили даже памятник миру (ВИДЕО)

В санатории &quot;Истису&quot; оккупанты уничтожили даже памятник миру (ВИДЕО)

Санаторий "Истису" во время армянской оккупации был буквально уничтожен, однако теперь, после освобождения, он будет восстановлен, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев во время поездки в Кельбаджарский и Лачинский районы.

Соответствующая видеозапись размещена на странице первой леди Мехрибан Алиевой в Instagram.

Судя по ней, захватчики сделали корпуса санатория полностью непригодными для использования

 
 
 
 
 
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Публикация от Mehriban Aliyeva (@firstvicepresidentazerbaijan)

Более того, подчеркнул Ильхам Алиев, они уничтожили даже памятник, призывающий к миру. Он заверил, что санаторий обязательно будет восстановлен.

 
 
 
 
 
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Публикация от Mehriban Aliyeva (@firstvicepresidentazerbaijan)

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Вестник Кавказа

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