В санатории "Истису" оккупанты уничтожили даже памятник миру (ВИДЕО)
Санаторий "Истису" во время армянской оккупации был буквально уничтожен, однако теперь, после освобождения, он будет восстановлен, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев во время поездки в Кельбаджарский и Лачинский районы.
Соответствующая видеозапись размещена на странице первой леди Мехрибан Алиевой в Instagram.
Судя по ней, захватчики сделали корпуса санатория полностью непригодными для использования
Более того, подчеркнул Ильхам Алиев, они уничтожили даже памятник, призывающий к миру. Он заверил, что санаторий обязательно будет восстановлен.
Вестник Кавказа
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