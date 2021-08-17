Город Кельбаджар и села Кельбаджарского района будут отстроены заново (ВИДЕО)

Практически полностью разрушенный оккупантами город Кельбаджар будет восстановлен, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев во время поездки в освобожденные Кельбаджарский и Лачинский районы.

Соответствующая видеозапись, снятая в нем, опубликована на странице первой леди Мехрибан Алиевой в Instagram.

На ней видно, что дома разрушены по всему Кельбаджару. Ильхам Алиев подчеркнул, что в городе не осталось ни одного целого здания.

Президент пояснил, что оккупанты пытались частично заселить Кельбджар, но при этом они уничтожили все азербайджанские дома. Глава государства заверил, что все будет отстроено заново: и город, и села.