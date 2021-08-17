Ильхам Алиев: разрушения в Кельбаджаре демонстрируют неизменную суть оккупантов (ВИДЕО)

Поведения армянских оккупантов не изменилось со времен Первой Карабахской войны, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев во время поездки в Кельбаджарский и Лачинский районы. Соответствующее видео опубликовано на странице первой леди Мехрибан Алиевой в Instagram.

Указывая на превращенные в руины дома в городе Кельбаджар, глава государства констатировал, что времена меняются, но суть захватчиков остается прежней - фашистской: как в 90-е, так и сейчас, когда Азербайджан освобождал свои территории, они сжигали леса и разрушали дома.