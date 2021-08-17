Главная » Новости

Азербайджан планирует поставлять кельбаджарский мед на экспорт (ВИДЕО)

Азербайджан планирует поставлять кельбаджарский мед на экспорт (ВИДЕО)

В Кельбаджарском районе необходимо восстановить пчеловодство, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев во время поездки в Кельбаджарский и Лачинский района. Такое видео опубликовано на странице первой леди Мехрибан Алиевой в Instagram.

Общаясь с пчеловодами, глава государства отметил, что кельбаджарский мед славится своим вкусом, и призвал наладить его производство, чтобы не только обеспечить внутренний рынок, но и поставлять его и на экспорт.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Mehriban Aliyeva (@firstvicepresidentazerbaijan)

В беседе с Ильхамом Алиевым пчеловоды отметили, что верили в верховного главнокомандующего и в азербайджанскую армию, и добавили, что 20% добытого меда будет отправлено семьям шехидов Отечественной войны Азербайджана.

Они также подтвердили, что кельбаджарский мед раньше славился на весь Советский Союз, заверили, что будут восстанавливать производство, и уточнили, что армянские оккупанты получали очень большую прибыль с производства меда, хотя до оккупации никогда не жили в этих местах.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Mehriban Aliyeva (@firstvicepresidentazerbaijan)

1125 просмотров





Вестник Кавказа

в Telegram

Подписаться



Видео

Новости



Популярные



Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить самое интересное!
Не показывать мне больше это
Не показывать мне больше это
Подпишитесь на наши страницы в социальных сетях, чтобы не пропустить самое интересное!