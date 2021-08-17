Главная » Новости

Тоннель Кельбаджар-Лачин продлят в Азербайджане (ВИДЕО)

Тоннель Кельбаджар-Лачин продлят в Азербайджане (ВИДЕО)

Азербайджан удлинит тоннель, связывающий Кельбаджар и Лачин. Об этом заявил в одном из видеороликов из поездки в Кельбаджарский и Лачинский районы, опубликованных на странице первой леди Азербайджана Мехрибан Алиевой в Instagram, президент Ильхам Алиев.

Подъехав к тоннелю, он напомнил, что объект был построен еще в советское время, в 1958-1960 годах, и его длина составляет всего 200 м.

Глава государства подчеркнул, что возможности, которыми располагает сегодня Азербайджан, позволят сделать его гораздо более протяженным.

 
 
 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Mehriban Aliyeva (@firstvicepresidentazerbaijan)

1350 просмотров








Видео

Новости



Популярные



Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить самое интересное!
Не показывать мне больше это
Не показывать мне больше это
Подпишитесь на наши страницы в социальных сетях, чтобы не пропустить самое интересное!