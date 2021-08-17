Тоннель Кельбаджар-Лачин продлят в Азербайджане (ВИДЕО)
Азербайджан удлинит тоннель, связывающий Кельбаджар и Лачин. Об этом заявил в одном из видеороликов из поездки в Кельбаджарский и Лачинский районы, опубликованных на странице первой леди Азербайджана Мехрибан Алиевой в Instagram, президент Ильхам Алиев.
Подъехав к тоннелю, он напомнил, что объект был построен еще в советское время, в 1958-1960 годах, и его длина составляет всего 200 м.
Глава государства подчеркнул, что возможности, которыми располагает сегодня Азербайджан, позволят сделать его гораздо более протяженным.
Вестник Кавказа
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