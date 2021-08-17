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Мехрибан Алиева показала малую ГЭС и отремонтированную в кратчайшие сроки подстанцию "Кельбаджар" (ВИДЕО)

Мехрибан Алиева показала малую ГЭС и отремонтированную в кратчайшие сроки подстанцию "Кельбаджар" (ВИДЕО)

Первая леди Азербайджана Мехрибан Алиева опубликовала на своей странице в Instagram видеозаписи, на которых запечатлены Кельбаджарская малая гидроэлектростанции и 110/35/10-киловольтная подстанция "Кельбаджар".

Как сообщила пресс-служба президента Азербайджанской Республики, Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева сегодня в ходе поездки в Кельбаджарский и Лачинский районы ознакомились с работой, проводимой на Кельбаджарской малой гидроэлектростанции.

 
 
 
 
 
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Затем они открыли 110/35/10-киловольтную подстанцию "Кельбаджар", которая, по словам главы государства, была отремонтирована в кратчайшие сроки.

 
 
 
 
 
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Публикация от Mehriban Aliyeva (@firstvicepresidentazerbaijan)

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