Мехрибан Алиева показала малую ГЭС и отремонтированную в кратчайшие сроки подстанцию "Кельбаджар" (ВИДЕО)
Первая леди Азербайджана Мехрибан Алиева опубликовала на своей странице в Instagram видеозаписи, на которых запечатлены Кельбаджарская малая гидроэлектростанции и 110/35/10-киловольтная подстанция "Кельбаджар".
Как сообщила пресс-служба президента Азербайджанской Республики, Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева сегодня в ходе поездки в Кельбаджарский и Лачинский районы ознакомились с работой, проводимой на Кельбаджарской малой гидроэлектростанции.
Затем они открыли 110/35/10-киловольтную подстанцию "Кельбаджар", которая, по словам главы государства, была отремонтирована в кратчайшие сроки.
Вестник Кавказа
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