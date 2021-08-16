Ильхам Алиев: Армения никогда больше не захватит освобожденные Азербайджаном земли (ВИДЕО)
Территории, освобожденные во время Отечественной войны Азербайджана, больше никогда не будут захвачены Арменией. Об этом заявил президент Ильхам Алиев во время поездки в Кельбаджарский и Лачинский район. Соответствующее видео опубликовано на странице первой леди Мехрибан Алиевой в Instagram.
Показав разрушенные оккупантами дома, Ильхам Алиев напомнил, что они без зазрения совести пользовались и природными богатствами захваченных территорий, считая, что это их земли.
Однако, задался вопросом президент, почему в таком случае они уничтожали все на этих землях, делая их непригодными для жизни?
Ильхам Алиев подчеркнул, что Армения больше никогда не сможет оккупировать эти территории.
Вестник Кавказа
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