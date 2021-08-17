Дагестанские дзюдоисты стали призерами всероссийского турнира в Красноярске

Дзюдоисты Эльдар Аллахвердиев и Гамзат Зургараев завоевали медали всероссийского турнира памяти В.Н. Гулидова, проходившего в Красноярске.

Спортивное мероприятие проводится с 1994 года, однако в статусе всероссийского проходит с 2004 года. Аллахвердиев и Зургараев боролись в одной весовой категории – до 90 кг. Первый в итоге стал победителем турнира, а второй завоевал бронзу, сообщает РИА Дагестан.

Стоит отметить, что Эльдар Аллахвердиев представляет Тюменскую область, а Гамзат Зургараев – Свердловскую. Спортсмены планируют в конце сентября принять участие в чемпионате России.