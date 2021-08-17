В Северной Осетии появятся профильные кадетские классы СК и МЧС

Врио главы Северной Осетии Сергей Меняйло поручил министерству образования региона проработать вопрос по созданию профильных кадетских и математических классов в республиканских школах.

"Я разговаривал с федеральными министерствами, мы можем профильные кадетские классы открыть. Это классы Следственного комитета, МЧС и так далее", - сказал Меняйло во время аппаратного совещания.

Он отметил, что ведомству необходимо изучить востребованность в таких классах, сообщает "Интерфакс".

"Посмотрите, есть такая востребованность или нет. Но, я уверен, что она есть. Опыт создания таких классов положительный", - добавил он.

Помимо этого, с 1 сентября текущего года в школах республики в пилотном проекте откроются кадетские и математические классы.