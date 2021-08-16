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Вот как выглядит энергетическая инфраструктура, построенная в Кельбаджарском районе (ВИДЕО)

Вот как выглядит энергетическая инфраструктура, построенная в Кельбаджарском районе (ВИДЕО)

Президент Азербайджана Ильхам Алиев во время поездки в Кельбаджарский район показал линии электропередач, построенные после его освобождения от оккупантов. Видео опубликовано на странице первой леди Мехрибан Алиевой в Instagram.

Указывая на табличку с названием села Камышлы, глава государства пояснил, что здесь уже создана энергетическая инфраструктура - высоковольные линии электропередач, которые хорошо видны в кадре.

Затем Ильхам Алиев пояснил, что в этим месте оккупанты создали альтернативную Лачинскому коридору дорогу, однако азербайджанская сторона, освободив Кельбаджар, взяла эту дорогу взяли, которая стала таким образом военным трофеем.

 
 
 
 
 
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Публикация от Mehriban Aliyeva (@firstvicepresidentazerbaijan)

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