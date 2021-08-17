В Назрани строится инфекционное отделение детской больницы

На территории республиканской детской больницы в Назрани началось строительство нового инфекционного отделения, открыть его планируют в 2022 году, пишет "Интерфакс".

"Корпус возводится в рамках нацпроекта "Здравоохранение " и будет вмещать 60 одноместных боксов, а также операционную, кабинеты лучевой и функциональной диагностики, кабинеты врача и административные помещения ", - сообщили в пресс-службе главы и правительства республики.

региона.

В инфекционном отделении будет два лифта, новейшая система охраны видеонаблюдения территории, здание благоустроят для удобного доступа людей с ограниченными возможностями.

Строительство корпуса больницы обойдется в 380 млн рублей.