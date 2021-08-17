Год спорта может начаться в Ингушетии в 2022 году

В Ингушетии предложили объявить следующий год Годом спорта. Идею высказал глава республики Махмуд-Али Калиматов на встрече с олимпийским чемпионом Мусой Евлоевым, пишет ТАСС.

"На встрече с олимпийским чемпионом Мусой Евлоевым, а также олимпийцами прошлых лет из Ингушетии, глава республики вынес предложение объявить 2022 год Годом спорта и поручил нам разработать программу, в которую будут включены также предложения депутатов и баллотирующихся в парламент кандидатов", - поделился министр спорта региона Али Дошхоклоев, пишет ТАСС.

Особое внимание планируется уделить развитию и поддержке дисциплин по олимпийским видам спорта, а также массовым занятиям спортом. "Также мы намерены поменять подход к подготовке спортсменов. Если ранее мы больше акцентировали внимание на создании инфраструктуры, строительстве объектов спорта и введении новых дисциплин, то сейчас мы будем уделять больше внимания подготовке тренеров и спортсменов", - уточнил министр.