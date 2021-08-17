В Дагестане появится центр для одаренных детей

В будущем году в Дагестане начнут строить современный центр для одаренных детей по типу сочинского "Сириуса", пишет "Это Кавказ".

Центр выявления и поддержки одаренных детей возведут на территории республиканского детского оздоровительно-образовательного центра "Солнечный берег". В центре побывал врио главы Дагестана Сергей Меликов.

"Врио министра образования и науки региона Яхья Бучаев сообщил, что на территории детского лагеря в 2022 году планируется начать строительство современного центра выявления и поддержки одаренных детей в Республике Дагестан по модели сочинского образовательного центра "Сириус", - уточнили в пресс-службе главы республики.

Центр будет создан в рамках федерального проекта "Успех каждого ребенка" нацпроекта "Образование".