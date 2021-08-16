Тегеран и Эр-Рияд обсуждают возобновление деятельности посольств

Иран и Саудовская Аравия обсуждают вопрос взаимного возобновления деятельности посольств. Об этом заявил посол Ирана в Багдаде Ирадж Месджеди в интервью иранскому государственному арабоязычному телеканалу "Аль-Алам".

По словам дипломата, переговоры между сторонами, проходящие в Багдаде при посредничестве Ирака, на данный момент приостановлены из-за смены иранского руководства.

"В Ираке состоялось несколько раундов переговоров между Ираном и Саудовской Аравией. Они приостановлены из-за смены правительства в Иране", - цитирует его агентство IRNA.

При этом Месджеди выразил надежду на то, что очередной раунд переговоров состоится в будущем.