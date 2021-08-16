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Ильхам Алиев показал разрушенные армянскими оккупантами электростанцию и деревню в Кельбаджарском районе (ВИДЕО)

Ильхам Алиев показал разрушенные армянскими оккупантами электростанцию и деревню в Кельбаджарском районе (ВИДЕО)

Во время поездки в Кельбаджарский и Лачинский районы президент Азербайджана Ильхам Алиев показал развалины электростанции, уничтоженной армянскими оккупантами.

Видео опубликовано на странице первой леди Мехрибан Алиевой в Instagram.

Глава государства, показывая на руины, подчеркнул, что оккупанты уничтожили даже электростанцию, и отметил, что этот факт служит одним из свидетельств их варварства.

 
 
 
 
 
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Публикация от Mehriban Aliyeva (@firstvicepresidentazerbaijan)

На еще одном видео, проезжая мимо территории уничтоженной оккупантами деревни, президент показал развалины домов.

 
 
 
 
 
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Публикация от Mehriban Aliyeva (@firstvicepresidentazerbaijan)

 

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