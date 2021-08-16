Ильхам Алиев показал разрушенные армянскими оккупантами электростанцию и деревню в Кельбаджарском районе (ВИДЕО)
Во время поездки в Кельбаджарский и Лачинский районы президент Азербайджана Ильхам Алиев показал развалины электростанции, уничтоженной армянскими оккупантами.
Видео опубликовано на странице первой леди Мехрибан Алиевой в Instagram.
Глава государства, показывая на руины, подчеркнул, что оккупанты уничтожили даже электростанцию, и отметил, что этот факт служит одним из свидетельств их варварства.
На еще одном видео, проезжая мимо территории уничтоженной оккупантами деревни, президент показал развалины домов.
Вестник Кавказа
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