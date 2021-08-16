Сборная Афганистана собирается пропустить Паралимпиаду в Токио

Сборная Афганистана планирует отказаться от участия в летней Паралимпиаде в Токио. Об этом сообщил представитель Международного паралимпийского комитета (МПК).

По его словам, данное решение связано с политической обстановкой в этой стране, передает Sports.ru со ссылкой на Kyodo.

Паралимпиада-2020 пройдет с 24 августа по 5 сентября. На Играх будут разыграны 540 комплектов медалей в 22 видах спорта.

Напомним, 15 августа радикальное движение "Талибан" (запрещено в России) окончательно установило контроль над Афганистаном, захватив практически без боя столицу Кабул. В связи со сложившейся ситуацией президент Ашраф Гани сложил с себя полномочия, чтобы не допустить кровопролития, и покинул страну.