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Карачаево-Черкесия вошла в тройку лидеров СКФО по темпам вакцинации

Карачаево-Черкесия вошла в тройку лидеров СКФО по темпам вакцинации

Пятая часть жителей Карачаево-Черкесии (100,1 тыс человек) вакцинировались от коронавируса, почти 84,4 тыс жителей республики привились полностью, сообщает оперштаб региона.

"По темпам вакцинации от COVID-19 Карачаево-Черкесия входит в тройку лидеров Северо-Кавказского федерального округа", - сказано в сообщении.

Ранее постановлением главного государственного санитарного врача республики в КЧР ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 для отдельных категорий граждан.

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Вестник Кавказа

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