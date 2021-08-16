Карачаево-Черкесия вошла в тройку лидеров СКФО по темпам вакцинации

Пятая часть жителей Карачаево-Черкесии (100,1 тыс человек) вакцинировались от коронавируса, почти 84,4 тыс жителей республики привились полностью, сообщает оперштаб региона.

"По темпам вакцинации от COVID-19 Карачаево-Черкесия входит в тройку лидеров Северо-Кавказского федерального округа", - сказано в сообщении.

Ранее постановлением главного государственного санитарного врача республики в КЧР ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 для отдельных категорий граждан.