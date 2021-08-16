Первый вице-президент Азербайджана показала прекрасные виды освобожденных районов (ВИДЕО)
Первая леди Азербайджана Мехрибан Алиева опубликовала на своей странице в Instagram видеозаписи из поездки президента Ильхама Алиева в Кельбаджарский и Лачинский районы, на которых запечатлена прекрасная природа этих мест.
Глава государства, ведя автомобиль, констатировал, что госпожа Мехрибан ханум снимает прекрасные пейзажи, на которых очень хорошо видны ландшафты и леса.
Ильхам Алиев выразил надежду, что те, кто будет смотреть ролики, будут наслаждаться этими красивыми видами.
Вестник Кавказа
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