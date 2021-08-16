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Первый вице-президент Азербайджана показала прекрасные виды освобожденных районов (ВИДЕО)

Первый вице-президент Азербайджана показала прекрасные виды освобожденных районов (ВИДЕО)

Первая леди Азербайджана Мехрибан Алиева опубликовала на своей странице в Instagram видеозаписи из поездки президента Ильхама Алиева в Кельбаджарский и Лачинский районы, на которых запечатлена прекрасная природа этих мест.

Глава государства, ведя автомобиль, констатировал, что госпожа Мехрибан ханум снимает прекрасные пейзажи, на которых очень хорошо видны ландшафты и леса.

Ильхам Алиев выразил надежду, что те, кто будет смотреть ролики, будут наслаждаться этими красивыми видами.

 
 
 
 
 
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Публикация от Mehriban Aliyeva (@firstvicepresidentazerbaijan)

 

 
 
 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Mehriban Aliyeva (@firstvicepresidentazerbaijan)

 

 
 
 
 
 
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Публикация от Mehriban Aliyeva (@firstvicepresidentazerbaijan)

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Вестник Кавказа

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