Первый вице-президент Азербайджана показала прекрасные виды освобожденных районов (ВИДЕО)

Первая леди Азербайджана Мехрибан Алиева опубликовала на своей странице в Instagram видеозаписи из поездки президента Ильхама Алиева в Кельбаджарский и Лачинский районы, на которых запечатлена прекрасная природа этих мест.

Глава государства, ведя автомобиль, констатировал, что госпожа Мехрибан ханум снимает прекрасные пейзажи, на которых очень хорошо видны ландшафты и леса.

Ильхам Алиев выразил надежду, что те, кто будет смотреть ролики, будут наслаждаться этими красивыми видами.