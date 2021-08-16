Сочи избавят от "третьесортных" отелей?

Власти Сочи могут серьезно ограничить строительство на Черноморском побережье гостиниц с классификацией меньше трех звезд – с таким предложением выступил Союз архитекторов города-курорта.

Причиной такого решения стало резкое увеличение заявок на возведение бюджетных отелей, - рассказала президент организации Наталья Захарова.

"Есть мнение сделать так, чтобы гостиницы ниже трех звезд не строились. Другое мнение - градировать только приморские гостиницы, а в более глубинных территориях допускать такое строительство", - уточнила Захарова, РИА Новости.

Если инициатива архитекторов будет одобрена, трехзвездочные отели могут практически исчезнуть с первой линии: их "вынесут" на участки, значительно удаленные от Черного моря, а вместо них на побережье будут построены объекты размещения с более высоким уровнем обслуживания и сервиса, - говорится в сообщении.