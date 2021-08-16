Повторное пьяное вождение вылилось в реальный срок для жителя Буйнакска

Четыре месяца лишения свободы в колонии-поселения за повторное пьяное вождение автомобиля – таков приговор Буйнакского городского суда, который был сегодня зачитан местному жителю, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

Суд установил, что в марте 2021 года мужчина управлял автомобилем марки Opel-P-J Astra в состоянии алкогольного опьянения, и признал его виновным по ст. 264.1 (Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость) УК РФ. Также суд запретил ему управлять автотранспортом в течение двух лет и четырех месяцев, - передает "АиФ-Дагестан".

Двумя годами ранее мужчина уже был осужден за аналогичное преступление – суд назначил ему 200 часов обязательных работ с лишением водительских прав на два года.