Железноводск признан городом с эффективными управленцами

Согласно рейтингу Минфина Ставропольского края, Железноводск занял третье место по качеству управления бюджетным процессом и стратегическим планированием в муниципальных и городских округах края. Об этом информирует пресс-служба администрации курорта.

По словам главы города Евгения Моисеева, чем эффективнее работает власть, тем эффективнее работает бизнес и тем лучше функционирует социальная сфера. "Работу продолжаем. Наша цель – первое место", - сказал он.

Ранее в 2018 году по этим показателям город занимал одно из последних мест и был 31-м из 33-х муниципалитетов.