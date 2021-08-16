Когда в Москве начнется листопад?

Золотая осень 2021 года в Москве будет продолжительной, поделился прогнозом научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Так, по его словам, листопад начнется не раньше конца сентября. "В этом году в мае и июне было много осадков, июль был засушливым, в августе осадки выпадают хорошие, поэтому не прогнозируется раннее опадание листвы в Москве", - сказал он, передает ТАСС.

Уточняется, что средняя дата начала осеннего листопада в Москве – это конец сентября. "В конце сентября листва обычно начинает опадать в столице", - сказал Роман Вильфанд.