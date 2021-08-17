Рынок нефти сломан?

Фундаментальные принципы спроса и предложения, которые десятилетиями управляли нефтяными рынками, могут перестать существовать. В обычное время резкий рост спроса и рост цен приводят к увеличению предложения. Но, как показала прошедшая неделя, мы живем в необычное время. Как отмечает CNN, всего через два дня после того, как администрация Байдена призвала быстро перейти к низкоуглеродной экономике, советник по национальной безопасности США Джейк Салливан призвал ОПЕК+ увеличить добычу нефти, чтобы сдержать рост цен на бензин.

Вопиющее противоречие подчеркивает неудобный факт: миру по-прежнему нужна нефть. Но на крупные нефтяные компании оказывается все большее давление, чтобы они отказались от ископаемого топлива, а производители США обременены долгами. Остается Саудовская Аравия, Россия и их альянс ОПЕК+. Они проявляют осторожность и постепенно сокращают добычу, несмотря на 60-процентный рост цен на нефть сорта Brent за последний год. Это означает, что предложение может оставаться ограниченным в ближайшие месяцы.

Причину такой ситуации руководитель аналитического отдела Rystad Energy Пер Магнус Нисвин видит в том, что растущие опасения инвесторов по поводу климата сдерживают рост добычи в нефтяных компаниях, которые отчитываются перед акционерами. По данным аналитиков Morgan Stanley, в прошлом году мировые инвестиции в разработку нефтегазовых месторождений упали примерно до $348 млрд по сравнению с пиковыми $740 млрд в 2014 году. По их оценкам, нехватка инвестиций в публичные компании приведет к снижению ими производства с 2024 года.

Производители сланцевой нефти в США также сохранили добычу на относительно стабильном уровне, под давлением необходимости вернуть деньги акционерам после резкого роста расходов за последнее десятилетие.

В то же время растет спрос. Хотя недавний подъем цен на нефть утих на фоне резкого увеличения числа случаев заражения Covid-19, Международное энергетическое агентство оставило свой прогноз роста мирового спроса на нефть, отметив, что в следующем году практически не будет изменений. В докладе на прошлой неделе говорится, что к концу года на рынке все еще может остаться небольшой дефицит предложения, несмотря на решение ОПЕК+ ослабить сокращение добычи. В следующем году могут появиться новые поставки.

Штамм "дельта" представляет риск для спроса на нефть в краткосрочной перспективе, но, по данным Международного валютного фонда, по-прежнему прогнозируется рост мировой экономики на 6% в этом году, а в 2022 году - на 4,9%. В долгосрочной перспективе спрос, вероятно, окажется более устойчивым по мере роста населения в мире и роста ВВП на душу населения, полагают аналитики Morgan Stanley Мартин Рэтс и Эми Серджант. По их мнению, это приведет к росту дефицита спроса и предложения с 2024 года.

В это случае создастся более благоприятная среда для ОПЕК и устойчивого роста цен. Альянс уже контролирует более трети мировой добычи нефти, а с учетом производителей, не входящих в ОПЕК, таких как Россия и Мексика, этот показатель возрастает примерно до 50%. "Через 10 лет доля добычи ОПЕК будет выше", - отметил Нисвин.

Учитывая сокращение инвестиций со стороны конкурентов, ОПЕК, возможно, больше не придется искать компромисс между поддержкой цен на нефть в краткосрочной перспективе и защитой доли рынка в долгосрочной перспективе, добавили Рэтс и Серджант. Они ожидают, что Brent будет находиться в диапазоне от среднего до высокого уровня в $70 до конца года и будет значительно выше $70 за баррель в течение 2022 года.

Самый неопределенный фактор: в последнее время ОПЕК+ потребовалось несколько раундов переговоров, чтобы договориться об увеличении добычи, и есть вопросы относительно того, будут ли члены альянса придерживаться ограничений. "Члены ОПЕК+ соблазняются более высокими ценами, что обычно означает нарушение ограничительных мер, и они производят больше, чтобы получить более высокие доходы", - сказал Том Клоза, руководитель отдела энергетического анализа IHS Markit.

Словом, несмотря на миллиарды долларов инвестиций в низкоуглеродные источники энергии, миру по-прежнему нужна нефть. "Мировая нефтяная промышленность изо всех сил пытается найти новые бизнес-модели для обеспечения устойчивого спроса на нефть", - заявили аналитики МЭА.