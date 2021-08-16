Житель Новороссийска хранил дома целый арсенал оружия

Сотрудники полиции и краевого УФСБ задержали в Новороссийске 61-летнего подозреваемого в незаконном обороте огнестрельного оружия и боеприпасов, у которого в ходе обыска было обнаружено шесть единиц оружия, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Винтовка Мосина, три охотничьих ружья, пистолет Марголина и обрез охотничьего ружья, а также около 300 патронов различного калибра хранились в квартире подозреваемого и его гараже, - передает "АиФ-Юг".

В отношении мужчины возбуждено несколько уголовных дел, ему грозит до восьми лет лишения свободы, - говорится в сообщении.