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Житель Новороссийска хранил дома целый арсенал оружия

Житель Новороссийска хранил дома целый арсенал оружия

Сотрудники полиции и краевого УФСБ задержали в Новороссийске 61-летнего подозреваемого в незаконном обороте огнестрельного оружия и боеприпасов, у которого в ходе обыска было обнаружено шесть единиц оружия, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю. 

Винтовка Мосина, три охотничьих ружья, пистолет Марголина и обрез охотничьего ружья, а также около 300 патронов различного калибра хранились в квартире подозреваемого и его гараже, - передает "АиФ-Юг". 

В отношении мужчины возбуждено несколько уголовных дел, ему грозит до восьми лет лишения свободы, - говорится в сообщении. 

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Вестник Кавказа

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