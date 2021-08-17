Цены на продукты в Армении достигли неприлично высокого уровня

Цены на продукты питания в Армении достигли неприлично высокого уровня, причины ясны, но исправить их не просто: глобальная инфляция, неурожай и экономическая депрессия, вызванная пандемией и войной, пишет Ани Меджлумян в статье для Eurasianet. По данным Национального статистического комитета Армении, в июле цены на продовольственные товары и безалкогольные напитки выросли на 13,5% в годовом исчислении, что стало самым большим скачком с 1990-х годов.

Цены на такие импортные товары, как растительное масло и сахар, в последние месяцы продолжают расти, но теперь стоимость потребительской корзины увеличивается также и за счет цен на местную продукцию. В этом году лето в Армении было жарким, что сказалось на урожае.

В июле 2021 года по сравнению с июлем 2020 года цены на хлеб выросли на 8,6%, мясо - на 9,7%, масло - на 15,9%, сахар - на 39,4%, яйца - на 51,3%, консервированное молоко - на 10,4% и овощи - на 53%.

В Центральном банке Армении заявили, что годовой темп базовой инфляции вырос в июле на 8,1%, что стало максимальным показателем с 2011 года. Целевой показатель инфляции ЦБ Армении - 4%.

В попытке обуздать инфляцию, 3 августа ЦБ страны повысил базовую ставку рефинансирования в пятый раз менее чем за восемь месяцев. В июне в банке объяснили, что восстановление мировой экономики привело к росту цен на основные импортные продовольственные товары, предупредив, что высокие темпы инфляции в стране сохранятся в ближайшие месяцы. Это еще больше сдерживает и без того слабый спрос.

В течение многих лет ЦБ Армении поддерживал низкие процентные ставки для стимулирования бизнеса. Теперь перед ЦБ стоит незавидная задача - попытаться удержать курс армянского драма на стабильном уровне для сдерживания роста цен в условиях низких темпов роста экономики.

ВВП страны сильно пострадал от коронавирусной пандемии и прошлогодней войны. В 2020 году экономика страны сократилась на 7,6%, и теперь МВФ прогнозирует рост армянской экономики в 2021 году только на 1%. Возможно, это оптимистичный сценарий. МВФ прогнозировал, что продовольственная инфляция достигнет пика в первой половине 2021 года, а затем упадет до более управляемых 4%.

Экономисты о роли ЦБ Армении в кризисе

"Центробанк с его инструментами проваленной денежно-кредитной политики не в состоянии обеспечить стабильность цен. В отсутствие инвестиций в реальный сектор, такой как горнорудная промышленность и строительство, цены на сырьевые товары [включая продукты питания] в Армении продолжат расти. Даже временное укрепление драма не сможет сдержать рост цен на товары. А инфляции в Армении будет способствовать также рост цен на продовольствие на всемирном рынке", - написал в Facebook экономист Сурен Парсян.

Другие эксперты не винят Центробанк, отмечая, что ситуация в Армении связана с глобальными тенденциями, которые вскоре изменятся. "Центробанк может ужесточить денежную политику, повысив ставки рефинансирования "до такой степени, что деньги станут дорогими. Такой подход способствует замораживанию экономики, - убежден экономист Вилен Хачатрян. - Но 2021 год - год инфляции. Это происходит во всем мире; деньги дорожают. Политика нашего Центробанка должна быть синхронизирована с мировой экономикой".

После снижения в конце 2020 года в последние месяцы драм укрепился по отношению к американскому доллару, но это не поможет в решении основных проблем, заявил экономист Айк Мнацаканян армянскому сайту Ampop.am. "Это особенно заметно в случае цен на бензин, потому что импортеры, как правило не переходят к немедленному снижению цен, а стараются получить как можно больше прибыли", - пояснил Мнацаканян, подчеркивая, что цены на топливо ложатся на фермеров особенно тяжелым бременем.

Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) также ожидает значительного сокращения производства: "Общий объем производства зерновых в 2021 году прогнозируется на уровне около 208 тысяч тонн, что примерно на 30% ниже среднего уровня. Производство пшеницы ожидается на уровне около 120 тысяч тонн, что намного ниже среднего показателя за пять лет. В течение следующего года Армении необходимо будет импортировать примерно на 20% больше зерновых по сравнению со средним пятилетним объемом из-за сокращения производства".