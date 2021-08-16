Азербайджанские военные не воюют с мирными жителями - Минобороны

Министерство обороны Азербайджана не воюет с мирным населением, - говорится в сообщении азербайджанского оборонного ведомства в ответ на заявления армянской стороны.

"Азербайджанские военнослужащие соблюдают принципы международного гуманитарного права и не ведут огонь по невоенным объектам и гражданскому населению", – отметили в ведомстве, говорится в сообщении министерства обороны Азербайджана на его официальной странице.