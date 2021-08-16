Одно массовое ДТП спровоцировало второе в Алматы

Двойное массовое ДТП произошло сегодня в Алматы, об инциденте пишут казахстанские СМИ.

Первая авария случилась на Капчагайской трассе, к северу от гипермаркета Magnum. Все ее участники двигались в северном направлении. Машина Mercedes-Benz 190 на полном ходу ударила Mitsubishi Lancer, который отбросило на Nissan Primera.

В результате пострадали водитель Nissan Primera, девушка и трое детей. Мужчина на "скорой" был доставлен в больницу, остальным оказали первую медицинскую помощь на месте, и от госпитализации они отказались.

Пока участники ожидали прибытия полицейских, произошла вторая авария, пишет Sputnik Казахстан.

В том же северном направлении ехал грузовой Mercedes, водитель которого, видимо, поздно заметил, что здесь произошло ДТП, и врезался в другой грузовик - Scania, а затем отлетел на автомобили, попавшие в первую аварию, - Mercedes-Benz 190, Mitsubishi Lancer и Nissan Primera.

В результате второго инцидента никто не пострадал.