Посол РФ о талибах, охраняющих дипмиссию в Кабуле: "адекватные мужики"

Российский посол в Афганистане Дмитрий Жирнов охарактеризовал талибов (членов движения "Талибан", признанного террористическим и запрещенного в РФ), охраняющих территорию дипмиссии в Кабуле, как "адекватных мужиков".

По его словам, в данный момент посольство находится под охраной большого отряда талибов. "Хорошее впечатление очень на нас произвели, адекватные мужики, хорошо вооруженные", - заявил дипломат в эфире телеканала "Россия 24".

Жирнов уточнил, что талибы дежурят, заняв позиции по внешнему периметру дипмиссии, чтобы никто не сумел забраться на ее территорию - "никакой террорист, никакой сумасшедший".