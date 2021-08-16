В СКФО снова активизировались "черные" майнеры

Специалисты компании "Россети Северный Кавказ" выявили новые случаи хищения электроэнергии майнерами криптовалюты в Дагестане, Северной Осетии и Ингушетии.

"Совокупный ущерб превысил 27 млн рублей. С 2019 года энергокомпания и органы правопорядка совместно пресекли в регионах СКФО 54 случая неучтенного энергопотребления майнинг-фермами. Ущерб, причиненный электросетевому комплексу Северного Кавказа, оценивается почти в 300 млн рублей", - говорится в сообщении компании, передает "Это Кавказ".

Так, только ущерб от работы майнинг-фермы в Дагестане, на которой было незаконно потреблено 1,9 млн кВт ч электроэнергии, составил 4 млн рублей. В Ингушетии было похищено 4,1 млн кВт ч энергии, а в Северной Осетии - 2 млн кВт ч. Сумма ущерба, нанесенного электросетевому комплексу региона, составила 10,7 млн и 13 млн рублей соответственно.

Регион СКФО лидирует по числу хищений электроэнергии "черными" майнерами, и первое место по количеству выявленных нарушений занимает Дагестан, где с 2019 года было зафиксировано 40 случаев незаконного потребления электроэнергии. На втором месте - Ингушетия с 9 случаями хищения.